Бишкек, , 15:25 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров одобрил внесение в закон «О географических названиях» изменений, разрешающих переименование административно-территориальных единиц, органов местного самоуправления и сёл. Об этом сообщают в пресс-службе главы государства сегодня, 21 января.

Переименование улиц

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Теперь названия улиц, городов и сёл можно будет называть или переименовывать в честь выдающихся исторических личностей, государственных и общественных деятелей, а также в честь людей, непосредственно принимавших участие в их открытии, изучении, освоении или основании.

Помимо этого, закон предусматривает возможность переименования населённых пунктов в целях возвращения им утраченных, но широко известных в прошлом и настоящем географических наименований.

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