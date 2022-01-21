Москва, , 15:45 — REGNUM Украина готовится к войне в Донбассе. Об этом 21 января заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина в огне Иван Шилов © ИА REGNUM

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Представитель ДНР отметил, что на словах Киев стремиться к миру, а на деле провоцирует конфликт и обостряет ситуацию на линии фронта.

«Украина готовится к военным действиям. Украина говорит одно, а фактически делает совсем другое. Хотелось бы, чтобы переговоры, которые сейчас идут (между Россией и США — прим. ИА REGNUM) пришли к какому-то результату. Потому что если результата не будет, то Украина с большой долей вероятности начнет боевые действия у нас в Донбассе», — сказал Басурин.

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