Москва, 21 января 2022, 22:14 — REGNUM Нет никаких препятствий для размещения российских вооружений на территории Белоруссии. Об этом 21 января заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
«Предложения о размещении ядерного оружия на территории Белоруссии не противоречат нормам действующей конституции республики», — заявил политолог.
В частности, в Конституции Белоруссии, в ст.18 говорится о том, что Белоруссия «ставит своей целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным».
«Но эта норма не означает того, что государство сейчас является нейтральным и безъядерным. Оно лишь стремится к этому. И этому стремлению могут помешать, как другие государства, так и сложившаяся международная обстановка», — заключил Безпалько.
В новой версии Конституции Белоруссии в ст.18 эта норма отсутствует, вместо неё добавлен текст о невозможности агрессии в отношении других государств с территории Белоруссии.
Эксперт считает, что такая формулировка также не исключает размещения ядерных вооружений России на территории республики.
Напомним, что одним из ответов РФ в противостоянии с Западом может быть размещение ядерного оружия на территории Союзного государства России и Белоруссии.