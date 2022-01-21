Москва, 21 января, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Нет никаких препятствий для размещения российских вооружений на территории Белоруссии. Об этом 21 января заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Предложения о размещении ядерного оружия на территории Белоруссии не противоречат нормам действующей конституции республики», — заявил политолог.

В частности, в Конституции Белоруссии, в ст.18 говорится о том, что Белоруссия «ставит своей целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным».

«Но эта норма не означает того, что государство сейчас является нейтральным и безъядерным. Оно лишь стремится к этому. И этому стремлению могут помешать, как другие государства, так и сложившаяся международная обстановка», — заключил Безпалько.

В новой версии Конституции Белоруссии в ст.18 эта норма отсутствует, вместо неё добавлен текст о невозможности агрессии в отношении других государств с территории Белоруссии.

Эксперт считает, что такая формулировка также не исключает размещения ядерных вооружений России на территории республики.

Напомним, что одним из ответов РФ в противостоянии с Западом может быть размещение ядерного оружия на территории Союзного государства России и Белоруссии.