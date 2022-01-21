Воронеж, 21 января 2022, 15:23 — REGNUM Десятки земельных участков в Воронеже и Воронежской области оказались в частной собственности с нарушением Водного и Земельного кодексов РФ. Об этом сообщил 20 января в телеграм-канале департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области.
В общей сложности экологи нашли 80 участков в Железнодорожном районе Воронежа и Новоусманском муниципальном районе Воронежской области в границах реки Усмань и береговой полосы, оказавшихся в частном владении.
Специалисты департамента выявили и нарушение Земельного кодекса, запрещающего приватизацию земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводнённые карьеры, в границах территорий общего пользования.
Специалисты департамента передали данные о выявленных нарушениях в прокуратуру Железнодорожного района Воронежа, прокуратуру Новоусманского района и Территориальное управление Росимущества по Воронежской области для определения законности предоставления федерального имущества в частную собственность и принятия мер.