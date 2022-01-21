Воронеж, , 15:23 — REGNUM Десятки земельных участков в Воронеже и Воронежской области оказались в частной собственности с нарушением Водного и Земельного кодексов РФ. Об этом сообщил 20 января в телеграм-канале департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области.

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В общей сложности экологи нашли 80 участков в Железнодорожном районе Воронежа и Новоусманском муниципальном районе Воронежской области в границах реки Усмань и береговой полосы, оказавшихся в частном владении.

«Это грубое нарушение Водного кодекса Российской Федерации. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров. Водные объекты находятся в собственности Российской Федерации, в связи с чем предоставление указанных земельных участков в частную собственность противоречит действующему законодательству», — прокомментировала руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер.

Специалисты департамента выявили и нарушение Земельного кодекса, запрещающего приватизацию земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводнённые карьеры, в границах территорий общего пользования.

Специалисты департамента передали данные о выявленных нарушениях в прокуратуру Железнодорожного района Воронежа, прокуратуру Новоусманского района и Территориальное управление Росимущества по Воронежской области для определения законности предоставления федерального имущества в частную собственность и принятия мер.