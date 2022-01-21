Москва, 21 января 2022, 15:22 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил полномочия генерального директора Большого театра Владимира Урина. Об этом 21 января сообщает пресс-служба правительства России.

Генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин
Генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин
Kremlin.ru

«Михаил Мишустин продлил полномочия Владимира Урина на посту генерального директора Большого театра еще на пять лет», — рассказали в правительстве.

74-летний заслуженный деятель искусств, театровед, профессор Владимир Урин работает в должности гендиректора Большого театра с 2013 года. До этого он трудился в Московском академическом музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Является членом комиссии при президенте Российской Федерации по государственным наградам.