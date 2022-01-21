Москва, 21 января, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил полномочия генерального директора Большого театра Владимира Урина. Об этом 21 января сообщает пресс-служба правительства России.

Kremlin.ru Генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин

«Михаил Мишустин продлил полномочия Владимира Урина на посту генерального директора Большого театра еще на пять лет», — рассказали в правительстве.

74-летний заслуженный деятель искусств, театровед, профессор Владимир Урин работает в должности гендиректора Большого театра с 2013 года. До этого он трудился в Московском академическом музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Является членом комиссии при президенте Российской Федерации по государственным наградам.