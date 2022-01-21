Варшава, 21 января, 2022, 15:20 — ИА Регнум. 21 января в американской военной базе, которая находится в польском Редзикове, разместились военные моряки из США. Об этом передает пресс-служба министерства обороны Польши.

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Американские военные прибыли на базу для проведения долгосрочных учений. Подразделение должно в течение шести месяцев прийти в боевую готовность.

На базе были установлены испытанные ВМС США 24 зенитные управляемые ракеты Standard Missile 3 Block IIA, командные пункты и системы управления огнем. В базе также должна действовать радиолокационная станция.