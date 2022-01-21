Москва, , 15:20 — REGNUM Дополнительные меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера стали темой обсуждения на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, которое 21 января провёл президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Совещание Путина с постоянными членами Совбеза РФ Kremlin.ru

«У нас на сегодня вопрос о дополнительных мерах по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период», — обратился глава государства к участникам совещания.

«Всё нужно делать своевременно», — подчеркнул российский лидер.

Также перед началом работы глава государства отдельно остановился на очень важной для миллиона российских граждан теме — теме пенсионного обеспечения.

Добавим, что в совещании, в частности, приняли участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, главы Минобороны и МВД РФ Сергей Шойгу и Владимир Колокольцев.

Читайте также: Путин обсудил с постоянными членами Совбеза безопасность на границах России

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января на очередном совещании с постоянными членами Совета Безопасности России президент России Владимир Путин обсудил вопросы организации работы в приграничных районах России по части обеспечения безопасности и проблем инфраструктуры.