Путин обсудил с Совбезом РФ меры по борьбе с паводками
Москва, 21 января, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Дополнительные меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера стали темой обсуждения на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, которое 21 января провёл президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Также перед началом работы глава государства отдельно остановился на очень важной для миллиона российских граждан теме — теме пенсионного обеспечения.
Добавим, что в совещании, в частности, приняли участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, главы Минобороны и МВД РФ Сергей Шойгу и Владимир Колокольцев.
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Как сообщало ИА REGNUM, 11 января на очередном совещании с постоянными членами Совета Безопасности России президент России Владимир Путин обсудил вопросы организации работы в приграничных районах России по части обеспечения безопасности и проблем инфраструктуры.