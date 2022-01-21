Ереван, 21 января, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Сборную Армении по баскетболу возглавил помощник главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» Рекс Каламян. Об этом 21 января сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Армении.

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Каламян с 1995 года работает в НБА. Он был помощником главного тренера в таких клубах, как «Лос-Анджелес Клипперс», «Денвер Наггетс», «Миннесота Тимбервулвз», «Сакраменто Кингз», «Оклахома-Сити Тандер» и «Торонто Рэпторс».

В 2022 году сборная Армении сыграет на чемпионате Европы среди малых стран, который состоится на Мальте с 28 июня по 3 июля.