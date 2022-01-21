Москва, 21 января, 2022, 15:19 — ИА Регнум. ЦБ РФ запустил «пробный шар» в обсуждение по поводу регулирования криптосферы, опубликовав доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», заявил корреспонденту ИА REGNUM сооснователь майнинг пула Sigmapool Рустам Хикматуллоев.

Криптовалюта

«При этом именно ЦБ РФ отмечает, что «Россия находится в числе лидеров по объему мировых майнинговых мощностей». Обосновывая свою позицию по майнингу криптовалют, регулятор ссылается на опыт других стран: «некоторые страны (например, Китай, Иран) установили также запрет на осуществление майнинга», а также говорит о рисках для экономики и финансовой стабильности.

В конце доклада есть пять вопросов для консультаций с общественностью. Исходя из того, как они сформулированы, очевидно, что речь идет о том, что регулятор готов взвесить все «за» и «против», когда будет определять свою окончательную версию концепции регулирования криптосферы.

Важно, что искать ответы на поставленные вопросы ЦБ РФ намерен совместно с общественностью, написав, что «ответы на вопросы, поставленные в докладе, а также замечания и предложения к нему просим направлять до 1 марта 2022 года.

Доводы в пользу того, что майнинг криптовалют мог бы быть оформлен регулятивно и оставлен в правовом поле России, заключаются в том, что эта сфера привлекает таланты, что использует оборудование, которое содержит инновации, привлекает инвестиции, а также потенциально может представлять собой дополнительный поток налоговых поступлений в бюджет», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России. В частности, регулятор предлагает запретить майнинг, выпуск и обмен цифровых денег.

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