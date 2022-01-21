Токио, 21 января, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В мобильной гоночной игре Mario Kart Tour пройдёт временное событие, посвящённое вражде Варио и Валуиджи. Об этом 21 января пишет Kotaku.

Joseph Redfield Super Mario

Старт ивента запланирован 25 января 2022 года. В рамках его проведения всех персонажей игры поделят на две команды и заставят соревноваться друг с другом — победившая команда получит ценные призы в конце события.

Напомним, что Mario Kart Tour — это версия популярной игры Mario Kart, разработанная специально для мобильных устройств. Её релиз состоялся в 2019 году.