Москва, 21 января, 2022, 15:28 — ИА Регнум. России придётся принимать серьёзные политические решения, если Запад разочарует ответом на предложения Москвы о гарантиях безопасности. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Balk MSC Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

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Он отметил, что российская сторона пока не получила формального, письменного ответа на предложения, адресованные США и НАТО. Какими бы ни были ответы и реакция на них Москвы, дипломатии принадлежит центральная роль.

«Если этот ответ будет разочаровывающим, тогда придется принимать очень серьезные политические решения, о чём наш президент предупредил, в том числе публично, оппонентов с той стороны», — сказал Рябков.

Россия никому не угрожает, ни на кого не нападает, не желает конфликта, а хочет надежно обеспечить свои интересы, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве рассчитывают получить письменные ответы от США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности уже в ближайшие дни.

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