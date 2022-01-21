Москва, , 15:23 — REGNUM Ситуация на границе Украины и ДНР становится все более напряженной. Об этом 21 января заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Обстрел. ДНР Отряд Суть Времени ДНР © ИА REGNUM

По его словам, украинская сторона предпринимает ряд действий для обострения конфликта. Сложившаяся ситуация чревата началом крупномасштабных военных действий, которые могут быть инициированы Киевом.

«Начали здесь работать снайпера СБУ. И это все перемешивается с националистами, которых с каждым днем все больше находится на линии соприкосновения. Маховик войны у нас здесь раскручивается. Количество обстрелов каждый день увеличивается, в том числе и тяжёлым вооружением», — сказал Басурин.

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