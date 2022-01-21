Кишинёв, , 15:18 — REGNUM В Кишинёве на акцию протеста 21 января вышли члены оппозиционной партии «Шор», протестуя против повышения тарифов на газ и электричество. Трансляцию с места проведения акции вела пресс-служба партии в соцсети Facebook.

Протест

Активисты провели митинг возле здания администрации президента. Они призвали главу республики Майю Санду уйти в отставку. Также протестующие потребовали уйти со своих постов от премьер-министра страны Натальи Гаврилицы и спикера парламента Игоря Гросу.

«Вчера мы выдвинули вотум недоверия правительству. Мы предлагаем Майе Санду, Наталье Гаврилице и Игорю Гросу уйти в отставку», — заявила на митинге один лидеров партии Марина Таубер.

По её мнению, энергетический кризис в Молдавии начался из-за действий действующей власти. Он заявила, что подобные протесты продолжатся.

Напомним, цена на газ в январе для Молдавии, по контракту с Газпромом, выросла с $450 до $647 за 1 тыс. кубометров. У молдавской стороны возникли проблемы при оплате за газ, поставленный с 1 по 15 января. Для того, чтобы найди недостающую сумму, компании «Молдовагаз» перевели 469 млн леев (около $26 млн), которые выделили для выплаты компенсаций потребителям с января по март.

В «Молдовагаз» призывают повысить тариф на газ, иначе собранных денег не хватит для расчётов с российской стороной. При этом тариф в ноябре 2021 года уже подняли в 2,4 раза.

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