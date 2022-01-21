Уфа, 21 января, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Мужчину осудили за совершение преступлений против половой неприкосновенности четверых несовершеннолетних в Башкирии. Об этом 21 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

LMAP Жертва изнасилования

В суде было установлено, что с 2009 года по 2020 год фигурант уголовного дела совершал преступления против половой неприкосновенности падчерицы и троих дочерей.

«На момент начала преступных действий девочкам было от 4 до 13 лет. В 2018 году падчерица подсудимого забеременела и родила ребенка. О незаконных действиях злоумышленника стало известно в декабре 2020 года после обращения двоих потерпевших в межрайонную прокуратуру», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Свою вину подсудимый не признал.

Учалинский районный суд приговорил его к 17 годам шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года.