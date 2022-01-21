Варшава, 21 января, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 21 января опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 36 665 новых случаев заражений коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 248 человек.

В больницах по состоянию на 21 января находятся 14 598 пациентов с COVID-19. Из них 1 572 человека подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше зафиксировано 4 443 217 случаев заражения коронавирусом. С данным диагнозом умерло 103 626 человек.