Джакарта, , 15:13 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2604 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По состоянию на 21 января в Индонезии выявили 4 280 248 носителей коронавируса.

Кроме того, побороть коронавирус за сутки смогли 811 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 4 121 928 человек.

С 20 по 21 января в Индонезии от COVID-19 умерли два человека. Всего эпидемия унесла жизни 144 201 жителя Индонезии.

В настоящее время в Индонезии зафиксировали 14 119 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что коронавирус обнаружили у 20% паломников, которые вернулись в Индонезию.

Подробнее в материале: Индонезийские паломники вернулись на родину с COVID-19