Москва, , 15:13 — REGNUM Под обращением в Конституционный суд по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам поставили свои подписи депутаты от КПРФ и СРЗП, нужна еще одна подпись. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 января, об этом сообщил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«По регламенту для направления письма нужно 90 подписей, но пока собрали только 89. Фракции «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ подписались в полном составе. Ещё свои автографы под обращением поставили четыре депутата из других партий. Они не испугались высказать свою гражданскую позицию», — сказал Миронов.

При этом он обратил внимание на реакцию депутатов «Единой России».

«Остальные наши коллеги то ли постеснялись, то ли побоялись это сделать. Это 361 депутат Государственной думы, хотя многие из них регулярно говорят о необходимости повышения пенсий, социальных пособий и уровня жизни в стране. Слов много, но как только дошло до дела, они «разбежались», — констатировал парламентарий.

При этом Миронов понимает их позицию.

«Если письмо поступит в Конституционной суд, то решение о соблюдении нормы Основного закона будет принято автоматически, и правительству, и Минфину и ПФР придётся выделять средства на индексацию пенсий работающим пенсионерам. Думаю, что руководство «партии власти» своих депутатов за это уж точно не похвалит», — рассуждает парламентарий.

Он рассчитывает на представителей ЛДПР и «Новых людей».

«Надеюсь, что в Государственной думе найдётся ещё хотя бы один смелый депутат. Совсем не обязательно, чтобы он был представителем партии власти. В Государственной думе есть и другие фракции. Если же это будет сделано, то в итоге будет принято очень важное и справедливое решение», — заявил Миронов.

Ранее лидер СРЗП Сергей Миронов сообщил о сборе подписей под обращением в КС по индексации пенсий работающим пенсионерам, есть уже 89 подписей из необходимых 90. В партии ссылаются на новые положения Конституции, которая установила индексацию всех пенсий.

Оппоненты в «Единой России» обращают внимание на то, что работающие пенсионеры, став неработающими, получат всю причитающуюся индексацию.

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