Ирвайн, США, 21 января 2022, 15:13 — REGNUM Глава Activision Blizzard Бобби Котик разочаровал сотрудников компании последним внутренним совещанием. Об этом 21 января пишет Eurogamer, цитирую The Washington Post.
Как рассказывают сотрудники, совещание длилось всего 16 минут вместо заявленных 30. Котик опоздал на него на семь минут, и не стал отвечать на вопросы работников, которые они готовили заранее.
Сообщается также, что Котик не стал обсуждать опасения сотрудников по поводу присоединения к Microsoft и проблему сексуальных домогательств. Вместо этого он рассказал об интересе Microsoft к концепции метавселенной и пошутил, что сотрудникам не придётся переходить на сервис Microsoft Teams.
Работники Activision Blizzard остались недовольны таким положением дел. «Мы могли бы просто прочитать пресс-релиз и поспать дополнительные 15 минут», — говорит сотрудник компании, пожелавший сохранить анонимность.
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