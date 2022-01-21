Ирвайн, США, 21 января, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Глава Activision Blizzard Бобби Котик разочаровал сотрудников компании последним внутренним совещанием. Об этом 21 января пишет Eurogamer, цитирую The Washington Post.

Скриншот с YouTube Бобби Котик

Как рассказывают сотрудники, совещание длилось всего 16 минут вместо заявленных 30. Котик опоздал на него на семь минут, и не стал отвечать на вопросы работников, которые они готовили заранее.

Сообщается также, что Котик не стал обсуждать опасения сотрудников по поводу присоединения к Microsoft и проблему сексуальных домогательств. Вместо этого он рассказал об интересе Microsoft к концепции метавселенной и пошутил, что сотрудникам не придётся переходить на сервис Microsoft Teams.

Работники Activision Blizzard остались недовольны таким положением дел. «Мы могли бы просто прочитать пресс-релиз и поспать дополнительные 15 минут», — говорит сотрудник компании, пожелавший сохранить анонимность.