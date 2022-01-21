Пенза, 21 января, 2022, 15:15 — ИА Регнум. За прошлый в Пензенской области зарегистрировали 577 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, из них со смертельным исходом — 258. По сравнению с 2020 годом, количество отравлений сократилось на 5,1%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Goodfon.ru Алкоголь

Среди подростков отмечается снижение случаев острых отравлений спиртсодержащими напитками. За 2021 года зарегистрировали 12 случаев, годом ранее — 17 фактов. Смертельных исходов среди подростков в 2020 году не было. В феврале 2021 года после отравления метанолом скончалась 10-летняя девочка.

Некачественным алкоголем отравился 491 мужчина, из них умерло 223 человека, на женщин приходится 15% отравлений, или 86 случаев, из них умерло 35 человек.

По социальной структуре на первом место среди отравившихся суррогатом — безработные, затем работающее население и пенсионеры.

Больше всего отравлений алкоголем зафиксированы в шести административных территориях: в Пензе (64,67 на 100 тыс. населения), в Иссинском районе (55,60), Малосердобинском (49,75), Никольском (45,99), Сосновоборском (49,86) и Шемышейском (45,37) районах.

ИА REGNUM ранее сообщало, четверых жителей Пензенской области подозревают в нелегальном изготовлении алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке.

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