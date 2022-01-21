Москва, 21 января, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Украина стягивает к границам ДНР реактивные системы залпового огня. Об этом 21 января заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По его словам, согласно Минским соглашениям, подобные вооружения запрещено перемещать к линии фронта. Однако Украина пошла на такой шаг.

«Мы зафиксировали подвоз вооружения, которого здесь априори не должно быть. Это «Ураганы» и «Смерчи». Если брать по «нормандскому формату» они должны быть в 140 километрах от фронта. А они выгрузились в Красноармейске — это 60 километров от линии фронта. Чтобы вы понимали, мощность «Смерча» — один залп покрывает площадь в восемь футбольных полей», — сказал Басурин.