Москва, , 15:08 — REGNUM Скорейшему запуску газопровода «Северный поток — 2» будет способствовать газовый кризис в Европе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Денис Гончаров.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Igor Kuznetsov

«Основным аргументом Швезиг о необходимости срочной сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» являлась то, что трубопровод через балтийское море способен обеспечить Германию необходимым газом, для того чтобы совершить переход к возобновляемым источникам энергии и полностью отказаться от атомной и угольной энергетики.

Но дело не только в переходе на альтернативную энергетику, но и в проблеме недостатка газа в Европе. По свежим статданным запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся ниже 50%. Однако Евросоюз сам загнал себя в угол, касательно газового вопроса.

«Северный поток — 2» будет запушен, так или иначе. Нефтегазовая отрасль является ключевой для обеспечения развития российской экономики и стабильности национальной валюты.

Именно поэтому ввод газопровода значительно усилит позиции России на мировой арене», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии премьер-министр федеральной земли Мекленбург Мануэла Швезиг заявила об острой необходимости запуска газопровода «Северный поток — 2».

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