Ярославль, , 15:33 — REGNUM Жители Ярославля предпочитают заключать прямые договоры на оказание коммунальных услуг с ПАО «ТГК-2», без посредничества управляющих компаний. Об этом сообщили в пресс-службе энергокомпании.

За прошедший 2021 год на прямые договоры перешли 16 тысяч 902 человека. С управляющими компаниями было расторгнуто 34 договора. В основном это жители Фрунзенского района Ярославля.

Ещё в компании отметили, что ярославцы стали лучше платить по счетам.

«Так, процент сбора денежных средств по населению за 2021 год составляет 98,8%. Это результат системной работы в рамках выстраивания прямых договорных отношений с конечными потребителями», — рассказал начальник управления по сбыту тепловой энергии в Ярославле Денис Коростелев.

Несмотря на то, что платить стали дисциплинированнее, есть ряд проблем, связанных с управляющими компаниями, которые являются основными должниками. Так, по данным генерирующей компании, управдом Ленинского района задолжал ПАО «ТГК-2» свыше 161 миллиона рублей, а Красноперекопского — больше 113 миллионов.