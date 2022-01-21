Вильнюс, , 15:06 — REGNUM Партию портативных тепловизоров передаст властям Украины в качестве военной помощи Литва. Об этом 21 января сообщает литовское минобороны.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украине будут переданы 24 комплекта аппаратуры, находившейся на балансе армии Литвы, остаточная стоимость которой составляет более €324 тыс.», — говорится в сообщении.

Также указывается, что передаваемые тепловизоры предназначены для Вооруженных сил Украины и не могут передаваться без согласия литовской стороны каким-либо третьим странам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в нынешних условиях, сложившихся вокруг Донбасса, не стоит совершать шаги, которые спровоцируют усиление напряжённости в регионе.