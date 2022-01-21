Вильнюс, 21 января, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Партию портативных тепловизоров передаст властям Украины в качестве военной помощи Литва. Об этом 21 января сообщает литовское минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Украине будут переданы 24 комплекта аппаратуры, находившейся на балансе армии Литвы, остаточная стоимость которой составляет более €324 тыс.», — говорится в сообщении.

Также указывается, что передаваемые тепловизоры предназначены для Вооруженных сил Украины и не могут передаваться без согласия литовской стороны каким-либо третьим странам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в нынешних условиях, сложившихся вокруг Донбасса, не стоит совершать шаги, которые спровоцируют усиление напряжённости в регионе.