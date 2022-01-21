Москва, 21 января, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Поручение президента РФ Владимира Путина об индексации военных пенсий на 8,6% можно только приветствовать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«Тема индексации военных пенсий постоянно поднимается. Было дано поручение, и мы с комитетом Госдумы по обороне составили «дорожную карту», чтобы этот вопрос был решен, и военные пенсионеры не высказывали недовольство. Такое поручение можно только приветствовать», — сказал Нилов.

Он обратил внимание на то, что несколько лет военные пенсии не индексировали.

«Как и в ситуации с пенсионерами — получателями страховых пенсий можно выразить слова огорчения, что пришлось вмешиваться президенту, и это не было сделано еще в 2021 году, когда шел «бюджетный процесс», — отметил глава комитета Госдумы.

Президент РФ Владимир Путин объявил о решении проиндексировать пенсии военных пенсионеров с 1 января 2022 года на 8,6%.

В России с 1 января 2022 года вступил в силу закон, согласно которому до 1 января 2023 года пролонгируется приостановление действия нормы о ежегодной индексации пенсий для лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей.