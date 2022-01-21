Подгорица, 21 января, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Правительство Черногории опубликовало данные о декабрьских зарплатах чиновников.

Евро

Премьер-министр Здравко Кривокапич получил декабрьскую зарплату в размере 2099,11 евро.

Вице-президент Дритан Абазович может похвастаться доходом в 1 551,65 евро за тот же период.

Зарплата генеральных секретарей правительства составляла около 1300 евро. В частности, Жана Пращевич Милачич заработала 1 330,97 евро, а Никола Кандич — 1 277,56 евро. У Симеуна Раонича из госпротокола декабрьская зарплата 1285,41 евро.

Согласно данным о доходах, выплаченных 28 декабря, советник канцелярии премьер-министра Ивана Малович получила 1 306,68 евро, ее коллега Иван Сикманович — 1 246,46 евро, Деян Абазович — 1 493,05 евро, Милутин Кляевич — 939,43 евро, а Анания Йованович — 1 240,73 евро.

В кабинете вице-президента Абазовича его первый соратник Филип Аджич заработал 989,85 евро, советник Милош Перишич 989,85 евро, Иво Шоч 1027,39 евро и Радивое Копривица 999,24 евро.

Представитель Черногории в Страсбургском суде по правам человека Валентина Павличич в прошлом месяце получила чистую зарплату всего в 869,06 евро.