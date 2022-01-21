Кундуз, Афганистан, , 15:04 — REGNUM Ряд жителей афганской провинции Кундуз пожаловались на распределение помощи департаментом по делам беженцев и благотворительных организаций в провинции. Они утверждают, что процесс распределения помощи в Кундузе является несправедливым и дискриминационным. Однако местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) это отрицают.

Жители Афганистана 8am.af

Аджабгуль, житель провинции Кундуз, рассказал «8 Собх», что оценочные группы, приезжающие в их села, не беседуют с представителями бедных семей. По его словам, они вносят в списки своих родственников и старейшин деревень, а бедные семьи исключаются из оценки.

Биби Нисо, пожилая женщина, со слезами на глазах, сказала, что четверо её детей погибли в боях за Кундуз и после них осталось более десяти сирот. Она добавила, что у них нет еды, и они не могут получить помощь от гуманитарных организаций. Она неоднократно обращалась в эти организации с просьбой помочь выжить её осиротевшим внукам, иначе они умрут от холода и нехватки еды.

Хаджи Баймурад, инвалид, у которого парализованы рука и нога, также заявил, что помощь не доходит до нуждающихся и некому прекратить это безобразие.

Ханумгуль, ещё одна жительница Кундуза, сказала, что они снимают жилье, а её муж безработный. По словам Ханумгуль, она неоднократно обращалась в отдел по делам беженцев Кундуза, чтобы получить помощь, но никто не включил её в список по оказанию помощи.

«В список включаются люди, которые принадлежат к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или имеют с ними связи», — добавила она.

Женщина говорит, что каждый день ходит в отдел по делам беженцев, но никто не прислушивается к её проблемам. Ханумгуль призвала местных чиновников талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и агентства по оказанию помощи в провинции раздать помощь нуждающимся и устранить дискриминацию при распределении помощи.

Между тем, Абдул Вали Мохаммади, глава отдела беженцев и репатриантов в Кундузе, отрицает несправедливое распределение помощи в провинции и говорит: «С момента установления режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) денежная, продовольственная и иная помощь была распределена среди более чем 8000 семей в Кундузе».

Необходимо отметить, что в ряде других провинций поступали заявления о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распределяют большую часть помощи среди своих людей.