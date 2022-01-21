Москва, , 15:02 — REGNUM Рост внешних обязательств экономики Российской Федерации, главным образом, связан с более чем трёхкратным увеличением позиции Банка России в СДР, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

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«Негативные последствия антироссийской санкционной политики и ужесточения денежно-кредитной политики мегарегулятора выразились в сокращении вложений нерезидентов в суверенные ценные бумаги и соответствующем уменьшении внешнего госдолга.

Тренд на выход нерезидентов из российских ОФЗ на фоне геополитической нестабильности и неопределенности перспектив российского финансового рынка, будет, скорее всего, характерен и в будущем.

В октябре 2021 года доля нерезидентов на рынке ОФЗ составила 19,5%, что на 1,7 пп. ниже октябрьского значения.

Вместе с тем в масштабах глобальной экономики по уровню госдолга, который находится в России в пределах 20% ВВП, при том, что суверенный долг стран мира в совокупности приближается к 100% ВВП, наша страна выглядит вполне благополучно», — отметила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объём внешнего долга России за 2021 год увеличился на $11 млрд и по состоянию на 1 января 2022 года составил $478,2 млрд. Такие данные привела пресс-служба Банка России.

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