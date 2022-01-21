Москва, , 15:02 — REGNUM В настоящее время наиболее приемлемым вариантом было бы остановить повышение пенсионного возраста на том уровне, который уже достигнут. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 21 января на пресс-завтраке в Центре международной торговли заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Оксана Дмитриева Assembly.spb.ru

«Первый вопрос — индексация пенсий работающим пенсионерам. Это вообще, на мой взгляд, абсолютное недоразумение. Непонятно, почему эту норму ввели. И тем более это опасно в условиях продолжающейся пандемии. Работающие пенсионеры оказались в наиболее уязвимом положении. У них ущемление и по зарплате, и по форме работы. И при этом они получают существенное уменьшение по размеру пенсии по сравнению с неработающими пенсионерами, — сказала Дмитриева. — Второй вопрос, который мы будем ставить, — по пенсионному возрасту. Сейчас наиболее приемлемым компромиссным вариантом [было бы] остановить повышение пенсионного возраста на том уровне, который сейчас достигнут».

Как пояснил депутат, для этого есть все основания.

«Продолжительность жизни за период пандемии у нас снизилась на два года в среднем. Количество пенсионеров уменьшилось на два миллиона человек. Поэтому пандемия сократила количество пенсионеров гораздо больше, чем сокращение, которое предполагалось за счет повышения пенсионного возраста. И по продолжительности жизни мы приблизились к той цифре, которая была на начало 1960-х годов», — добавила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитриева рассказала, какую финансовую нагрузку испытали регионы РФ в борьбе с коронавирусом.

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