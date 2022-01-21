Москва, 21 января, 2022, 14:59 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы страны поделились с читателями множеством любопытных историй. Катание детей в багажнике, продажа Барнаула и многое другое. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Воин собирается выполнить сэппуку (харакири). Гравюра

Центральный федеральный округ

В подмосковной деревне Новинки ограбили «Детский мир». Унести удалось немногое: 23 детские соски и заменитель грудного молока. Общая сумма ущерба — 15 831 рубль. «Очень странный случай воровства. Понятно, когда обворовывают какие-то ювелирные магазины или магазины техники, но «Детский мир»? Да еще забирают не наличку из кассы, а товар в виде сосок? Кажется, грабители и сами не ожидали, что унесут именно их, и сейчас сидят да чешут репу, думая, что со всем этим делать», — пишет «Рай и мкАД».

Список экзотических товаров на «Авито» пополнился грецким орехом. Его выставил на продажу житель Тулы. Орех, по его уверению, не простой, состоит из трех створок и является «очень мощным талисманом». «Тульские новости» сообщают, что «чудо природы» продается за 75 тысяч рублей.

Абсурдное и загадочное ДТП случилось в Тамбове. Экскаватор-погрузчик, выполняя земляные работы, вначале сбил женщину, а сразу после этого врезался в торговый павильон. Водитель был на удивление трезвым, знают «Тамбовские истории».

В Рязани другое экзотическое автомобильное происшествие. В нерасчищенном от снега дворе столкнулись две «скорые». «Рязанская сплетница» рассказывает, что один из прибывших на вызов автомобилей медиков буквально съехал на другой. Пришлось вызывать полицию. Обошлось без пострадавших.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге разрабатывают настольную игру для мигрантов. Она будет моделировать жизнь трудового мигранта в России. С помощью игры иностранцы узнают, какие нужны документы и как устраиваться на работу. «В игру могут играть до четырех человек. Выигрывает тот, кто быстрее вернется домой, больше всех заработает денег и при этом не нарушит законов», — передает 1703.

В Коми никак не могут провести соревнования на охотничьих лыжах — «Лямпиаду». Вначале мешали ковидные ограничения. Теперь другая проблема. «Усы Печорина» пишут, что трассу неожиданно ограничили школьным забором.

Приволжский федеральный округ

В Нижнем Новгороде руководитель предприятия решил лично показать, как убирать снег с крыши. Инициатива привела к трагическому результату. Директора, передает «Балтийский чай», убило гигантской сосулькой. «Мы ему говорили не лезь туда, а он полез», — говорят коллеги покойного.

ВТП удивляется нетрезвым родителям из Казани, которые решили покататься на каршеринговом авто, запихнув в багажник четырех детей. На детские крики обратили внимание прохожие, которые сообщили в полицию. Когда машину остановили, мамаша заявила, что дети сами просили их прокатить, а специальных кресел в авто не оказалось.

Южный федеральный округ

В Краснодаре заметили удивительное объявление-предупреждение. На нем сказано, что из-за погодных условий с крыши дома могут падать фрагменты кирпича, поэтому проход и парковка авто вдоль стен дома запрещены. «Ну ладно, я понимаю, что может падать снег или сосульки, но кирпичи…» — пишет «Типичный Краснодар».

В том же Краснодаре на улице застали еще одну необычную картину. Продавец рыбы перед продажей полоскал ее в луже. История вызвала много недоумения в городе, передает «Кубанская телега».

В Ростове-на-Дону досрочно закончились новогодние празднования: сильный порыв ветра свалил на землю главную городскую елку. «Че по Ростову?» узнал, что пострадавших нет, а вот восстанавливать елку не станут, просто демонтируют окончательно.

Северо-Кавказский федеральный округ

Сразу в нескольких регионах появились объявления о продаже красивых дат для свадьбы: 22.02.22. Цены доходят до нескольких миллионов. На Ставрополье средняя цена «даты» — 250−350 тысяч, сообщает Newstracker. За эти деньги пара продавцов, ранее забронировавшая регистрацию в указанную дату, отправится с покупателями в ЗАГС и откажется от брони — покупатели могут тут же подать заявление на освободившееся время. Желающих купить «дату» предупреждают, что это невозможно. Дату переоформить на другого человека не получится.

Уральский федеральный округ

В Верхней Пышме случилась нелепая история с романтической подоплекой. Нетрезвый 44-летний мужчина пришел в отделение полиции и сделал себе харакири, передав полицейскому записку: «Любимая, ты не поняла меня в этой жизни». «Екатское чтиво» узнало, что мужчина не собирался умирать, а хотел привлечь внимание своей приятельницы-медсестры. В больницу к ней его и доставили. Оценила ли дама сердца такой сюрприз, история умалчивает.

Сибирский федеральный округ

Жительница Томска нашла полмиллиона рублей. «Я просто шла по улице и обратила внимание на лежащую пачку денег, это была прямо стопка пятитысячных купюр», — рассказала женщина. Находку она отнесла в полицию. Радости владельца денег не было предела, передает «Томский очкарик».

В Барнауле выставили на продажу… Барнаул. Объявление шутника появилось на популярной онлайн-платформе. Цена города небольшая: 150 миллионов рублей. За небольшую доплату в 15 миллионов рублей автор предлагает докупить несколько пригородных поселков, передает Barnaul22.

Дальневосточный федеральный округ

«Мачо с Авачи» рассказывает, что девушку-гида, сломавшую на Камчатке стенку, из которой выходили пары и газ вулкана, оштрафовали на три тысячи рублей. В соцсетях недовольны, что сумма штрафа маленькая.

На Сахалине во время сильной метели потерялась девочка. Почти не было надежды найти ее, пишет «Страновед». Однако случилось новогоднее чудо: ребенок нашелся в будке с собакой. Школьница спряталась туда от снега, а собака грела ее всю ночь.

Небывалый конфуз в Магадане. Семья вызвала спасателей МЧС, чтобы освободить пальцы ребенка, которые запутались в волосах. Спасатели помочь не смогли и отвезли ребенка и мать в больницу, где пальцы, наконец, освободили. При этом ребенку всего пять месяцев. Как он смог завязать на волосах узел, и другие обстоятельства дела не сообщаются, пишет «Смотровая вышка».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 28 января.