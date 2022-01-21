Ростов-на-Дону, 21 января, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Ростовской области задержана группа махинаторов, которая зарабатывала на обналичивании и воровстве материнских капиталов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 21 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Арест

Стражи порядка задержали 11 сотрудников кредитно-финансовых учреждений, работавших в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, с 2011 года злоумышленники организовали в Ростовской области работу трёх кредитно-потребительских кооперативов. В своих рекламных объявлениях махинаторы обещали помощь в реализации средств материнского (семейного) капитала.

Однако, полагают следователи, под предлогом погашения займов, взятых для приобретения земельных участков и строительства жилья, мошенники по фиктивным заёмным документам получали в подразделениях пенсионного фонда средства материнского (семейного) капитала. Большую часть выплат они забирали себе, остальное отдавали клиентам.

«В настоящее время известно о том, что криминальной услугой воспользовались более 600 человек. Причиненный ущерб превысил 150 млн рублей. Оперативники и следователи провели 51 обыск по местам жительства фигурантов и в используемых ими офисах. Изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, средства связи, банковские карты, более 40 печатей подконтрольных задержанным юридических лиц и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — уточнила Волк.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Десятерых подозреваемых отправили под стражу, ещё одного человека — под домашний арест.

Оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются.