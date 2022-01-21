Уфа, , 16:04 — REGNUM 40 единиц оборудования получили в 2021 году республиканский клинический онкологический диспансер, онкологические отделения и региональные сосудистые центры в Башкирии в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Об этом 21 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Больница

В прошлом году в Башкирии были переоснащены медицинским оборудованием восемь медорганизаций, которые имеют в своем составе региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения. Пять медорганизаций оснащаются медоборудованием, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями. В республике было организовано пять центров амбулаторной онкологической помощи на базе крупных многопрофильных больниц.

«В год Республиканским клиническим онкологическим диспансером проводится более 25 тысяч циклов химиотерапевтических процедур, увеличилось число пациентов, у которых диагностируется и выявляются онкологические заболевания на ранних стадиях, пятилетняя выживаемость за три года в республике увеличилась на пять процентов, что говорит об эффективности и целесообразности тех мер, которые республика принимает в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что в Башкирии были открыты отделения и дневные стационары противоопухолевой лекарственной терапии в десяти филиалах Республиканского клинического онкологического диспансера на 254 койки, из них при круглосуточном стационаре 117 коек и 137 койки при дневном стационаре.