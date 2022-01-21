Кишинёв, , 14:57 — REGNUM Власти Молдавии ужесточают антиковидные меры, не объясняя, как они будут работать с учетом новых обстоятельств. Об этом говорится в заявлении Ассоциации рестораторов и владельцев развлекательных заведений, размещенном 21 января соцсети Facebook.

Ресторан Pixabay.com

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«Как обычно, власти принимают меры ради мер, на ходу, не имея четкой стратегии и, главное, не умея объяснить их положительное влияние, — говорится в сообщении. — Они продолжают принимать решения, которые ставят в невыгодное положение определенные отрасли экономики».

Авторы обращения отметили, что новые ограничения в республике снова больше всего бьют по гостинично-ресторанному бизнесу. В кафе, ресторанах и барах можно одновременно разметить не более 50% посетителей от общей вместимости. Также общепиту запретили работать с 22:00 до 07:00.

Как заявляют бизнесмены, в частных заведениях соблюдают санитарные нормы, чего якобы не делают в государственных учреждениях. Также они рекомендовали проверить, как соблюдаются меры на рынках и в общественном транспорте.

«Государство не проверяет госучреждения и кардинально не управляет потоком желающих воспользоваться госуслугами. Вместо этого государство проверяет экономических агентов», — говорится в заявлении.

Бизнесмены назвали новые меры, которые вводят в Молдавии, «дискриминационными» в отношении гостинично-ресторанных предприятий. Они отмечают, что многие ещё не расплатились с кредитами, которые пришлось брать из-за локдауна, действовавшего в 2020 году.

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