Москва, 21 января, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Президент Финляндии Саули Ниинистё 21 января провёл телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщили в канцелярии финского лидера, разговор состоялся по инициативе Финляндии.

Kremlin.ru Владимир Путин и Саули Ниинистё

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«Президент республики Саули Ниинистё и президент России Владимир Путин провели долгий и обстоятельный телефонный разговор в пятницу, 21 января 2022 года», — говорится в сообщении.

В числе тем, которые главы государств обсудили в ходе разговора — геополитика, в том числе безопасность Европы и ситуацию в Украине.

«Президент Ниинистё выразил серьезную озабоченность сложившейся ситуацией и подчеркнул необходимость сохранения мира в Европе. В ходе обсуждения была подчеркнута необходимость поиска решений в рамках продолжающегося диалога», — добавили в канцелярии.

Президент Ниинистё отметил, что Финляндия использует свою полную автономию в политике безопасности.

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Лидеры двух стан также отметили тридцатую годовщину государственного договора между Финляндией и Россией 20 января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе телефонного разговора. Который состоялся 14 декабря 2021 года, президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё обсудили международные вопросы и сотрудничество двух стран. Основное внимание лидеры двух стран уделили вопросам, связанным с внутриукраинским кризисом.