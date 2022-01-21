Каир, , 14:53 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин, находящийся с визитом в Каире, провел 20 января встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Об этом сообщает Yonahap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, в ходе встречи лидеры двух стран согласились с необходимостью скорейшего проведения совместного технико-экономического обоснования двустороннего соглашения о свободной торговле, а также договорились расширить космическое, оборонное и культурное сотрудничество.

Глава Южной Кореи также попросил Египет поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO-2030.

По итогам переговоров Мун Чжэ Ин и Абдель Фаттах ас-Сиси подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий предоставление Египту в течение следующих пяти лет льготного кредита в размере $1 млрд долларов на реализацию инфраструктурных проектов.

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