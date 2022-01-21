Париж, 21 января, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Берлин во вторник, 25 января, чтобы встретиться с канцлером Германии, сообщает Le Figaro.

Цитата из видео elysee.fr Эммануэль Макрон

Стороны обсудят председательство Франции в совете ЕС, а также председательство Германии на саммите G7.

Это первый визит главы Франции в Германию с тех пор, как в начале декабря место канцлера занял Олаф Шольц.

Напомним, с 26 по 28 июня в замке Эльмау на юге Германии пройдет следующий саммит лидеров G7.