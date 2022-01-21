Калуга, , 14:56 — REGNUM Калужской таможней за 2021 год автоматически зарегистрировано 9212 электронных транзитных таможенных деклараций, что на 4500 больше 2020 года. Автоматизированный выпуск успешно прошли 359 электронных таможенных деклараций. Об этом 21 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника Калужской таможни Дмитрия Кривко.

На таможне Ctu.customs.ru

В регион деятельности Калужской таможни в 2021 году поступило 110 087 товарных партий: автомобильным транспортом — 44 432, железнодорожным транспортом — 65 655. Товаропоток увеличился на 22% в сравнении с 2020 годом. Из региона направлено в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита 11 640 товарных партий: автомобильным транспортом — 5 001, железнодорожным транспортом — 6 639.

Внешнеторговый оборот Калужской таможни за 2021 год составил 140 млн долларов США, в основном — со странами дальнего зарубежья, при этом импортные поставки составили более 125 млн долларов США. Объемы товаров (вес нетто), ввозимых в регионе деятельности таможни за 2021 год, составили более 25 тысяч тонн.

«Калужская таможня проводит системную целенаправленную работу по развитию перспективных таможенных технологий. Это позволяет существенно сократить сроки совершения таможенных операций и, как следствие, уменьшить издержки участников внешнеэкономической деятельности», — отметил Дмитрий Кривко.

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