Москва, , 21:56 — REGNUM Фразу о «силе в правде» канцлеру Германии Олафу Шольцу мог подсказать его друг и однопартиец Герхард Шрёдер. Об этом 21 января корреспонденту ИА REGNUMзаявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Герхард Шрёдер Olaf Kosinsky

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме заявил о том, что России пора признать, что «сила в правде». Также он подтвердил, что Германия поддерживает территориальную целостность Украины и будет защищать украинское государство в случае «российской агрессии».

«На счёт того, что Олаф Шольц высказался на счет «силы в правде»? Кому оно адресовано? Факт довольно забавный. И в данном случае можно строить лишь предположения и догадки», — заявил эксперт.

Политолог считает, что Шольц, не особо ранее интересовавшийся внешней политикой, сейчас в силу своего статуса канцлера, просто обязан больше знать о многих странах, в том числе и о России. Сам Олаф, конечно, культовый российский фильм «Брат-2» точно не смотрел.

«Кто же ему мог подсказать, фразу из фильма? Думаю, его однопартиец Герхард Шредер. Допускаю, что в одной из бесед, разъясняя Шольцу русский менталитет и принципы поведения русских, Шредер мог сослаться на фильм и фразу из фильма. Шольц мог ее запомнить и воспроизвести. Она ему могла просто понравиться» — заключил Борисов.