Москва, 21 января, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Фразу о «силе в правде» канцлеру Германии Олафу Шольцу мог подсказать его друг и однопартиец Герхард Шрёдер. Об этом 21 января корреспонденту ИА REGNUMзаявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Olaf Kosinsky Герхард Шрёдер

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме заявил о том, что России пора признать, что «сила в правде». Также он подтвердил, что Германия поддерживает территориальную целостность Украины и будет защищать украинское государство в случае «российской агрессии».

«На счёт того, что Олаф Шольц высказался на счет «силы в правде»? Кому оно адресовано? Факт довольно забавный. И в данном случае можно строить лишь предположения и догадки», — заявил эксперт.

Политолог считает, что Шольц, не особо ранее интересовавшийся внешней политикой, сейчас в силу своего статуса канцлера, просто обязан больше знать о многих странах, в том числе и о России. Сам Олаф, конечно, культовый российский фильм «Брат-2» точно не смотрел.

«Кто же ему мог подсказать, фразу из фильма? Думаю, его однопартиец Герхард Шредер. Допускаю, что в одной из бесед, разъясняя Шольцу русский менталитет и принципы поведения русских, Шредер мог сослаться на фильм и фразу из фильма. Шольц мог ее запомнить и воспроизвести. Она ему могла просто понравиться», — заключил Борисов.