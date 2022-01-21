Москва, , 14:50 — REGNUM О том, какая погода ожидает жителей столицы России в предстоящие выходные рассказал 21 января научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Атмосфера

«В Москве будет мягкая погода, температура для зимнего периода будет достаточно высокой. В субботу ночью −4…−6 ˚С, а днём −2…−4˚С. В воскресенье ночью ожидается −6…−8 ˚С, а днём −4…−6 ˚С. Погода в выходные будет облачной. Связано это с тем, что перемещение циклона над северными регионами нашей страны приведёт к тому, что по его южной периферии будут поступать тёплые воздушные массы», — приводит его слова RT.

Также синоптик отметил, что во время выходных уменьшится интенсивность выпадения снега, который будет замеен в первую половину дня 22 января, а 23 января будет местами небольшой снег и преимущественно без осадков.

Кроме того, Вильфанд добавил, что 23 января в Москве резко вырастет атмосферное давление.

«Оно будет близко к 760 мм. рт. столба, то есть давление резко повысится», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве 21 января ожидается до четырёх градусов мороза, что теплее климатической нормы на три градуса.