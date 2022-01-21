Ново-Огарево, Московская область, , 14:50 — REGNUM Пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы не на 4%, как планировалось ранее, а на 8,6%. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас, как вы знаете, ранее была запланирована индексация военных пенсий с 1 октября наступившего года на 4%. Очевидно, это ниже фактической инфляции, и ждать индексации людям, кроме того, пришлось бы ещё довольно долго», — заявил Путин.

«Вместо этого предлагаю здесь следующее решение, а именно: проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц уже с 1 января текущего года, и не на 4%, как было предусмотрено, а более высоким темпом, на 8,6%, как и для всех остальных пенсионеров. Повторю, это выше фактической инфляции за прошедший год», — указал он.

Президент указал правительству «в самое ближайшее время реализовать это решение, в том числе пересчитать уже выплаченные пенсии за январь, чтобы положенные средства граждане получили вместе с ближайшей пенсией».