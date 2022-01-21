Москва, 21 января, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Криптовалюты, явление возникшее (сравнивая с другими финансовыми инструментами) недавно, приобретает все большую популярность. Будучи порождением, постоянно развивающихся IT-технологий, цифровые активы уже превратились в неотъемлемую составляющую мирового финансового рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Bitcoin.com Криптовалюта

«Доля этого инструмента в общей стоимости глобальных финансовых активов невелика — не более 1%. Значимость же криптовалют, в качестве средства платежа, в общем объеме транзакций, как в мире, так и в рамках отдельных национальных экономик, минимальна.

Однако при столь ничтожной значимости для хозяйственных систем данный финансовый инструмент привлекает все больше внимание со стороны Центральных Банков. Финансовые регуляторы некоторых стран всерьез обеспокоились ростом популярности биткоина и подобных ему производных.

Ряд государств перешли к прямому запрету большей части операций, связанных с криптой. Таковых немного: Китай да Иран, в перспективе, может быть, Индия. К «обеспокоенным», с высокой долей вероятности, присоединится и Россия.

Проблема резко актуализировалась вследствие того, что из-за жестких запретительных мер, введенных в КНР, активность майнеров сместилась, помимо Казахстана, и в Россию. Руководство Поднебесной, вводя жесткое регулирование, тем самым перекрыло неконтролируемый канал вывода капитала за границу.

Для эффективного же осуществления данного вида деятельности необходимо наличие двух факторов: дешевая электроэнергия и мягкое законодательство. И то, и другое было найдено в соседних Китаю странах.

Собственно говоря, контроль за данным видом деятельности, уже осуществляется. За цифровыми активами закреплен статус имущества (тем самым подтверждается легитимность владения данным активом), а также жестко запрещается использование крипты, в качестве платежного средства. Это определено уже действующим Федеральным законом «О цифровых финансовых активах».

Доклад же, опубликованный Банком России «Криптовалюты: тренды, риски, меры», де-факто, предполагает ограничение на право распоряжения цифровой собственностью. Формально, регулятор обеспокоен рисками для частных инвесторов.

Действительно, данный рынок отличается крайней волатильностью. Однако это обстоятельство не выходит за рамки существующих практик обычных биржевых спекуляций.

Основным же мотивом, толкающим Банк Росси на «закручивание гаек», является потенциальная возможность нарушения целостности денежного обращения страны. «Покушение» на денежную монополию государства в результате формирования альтернативной системы расчетов со стороны суррогатных валют, является реальной угрозой.

Не говоря уже о том, что обезличенный характер движения цифровых активов, создает возможности для осуществления различных противоправных действий. Проблема в том, что самый легкий путь, тотального запрета, уже не сработает. В тоже время, из экономического оборота удаляется перспективный налоговый ресурс: майнинговые фермы способны генерировать высокие доходы.

В этой ситуации, Банк Росси поступает весьма дальновидно, вынося на общественное обсуждение свои предложения. Необходимо признать, объективный характер существования цифровых активов. Их возникновение и развитие заложено в самой природе современных технологий и не зависит от запретов отдельных регуляторов.

Капитализация данного рынка будет только расти. В результате, в выигрыше окажутся те страны, которые смогут эффективно встроить криптовалюту в единую структуру национальной финансовой системы.

Для этого достаточно наличия двух фундаментальных составляющих регуляторного механизма: монополии государства (в лице своего Цетробанка) на денежную эмиссию и простых правил взимания налогов на майнинг, владение и реализацию цифровых активов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России предложил жесткий вариант регулирования рынка криптовалют. А именно, ввести запреты на большинство операций с ними в РФ — майнинг, выпуск, обращение, обмен.

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