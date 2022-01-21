Красноярск, , 14:44 — REGNUM В Красноярском крае бывший заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по региону признан виновным в совершении коррупционных преступлений. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 января в Главном следственном управлении СКР по краю.

Коррупция (сс) sajinka2

Экс-заместитель управляющего краевым ОПФР признан виновным в совершении двух эпизодов преступлений по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ («Пособничество в растрате в особо крупном размере»), преступлений по ч. 2 ст. 290 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взяток в значительном и крупном размерах»).

По версии следствия, в 2015 году подсудимый, являющийся на тот момент начальником отдела капитального строительства и ремонта ОПФР, оказал пособничество заместителю управляющего ОПФР в хищении путём растраты денег, выделенных на приобретение нежилого помещения в Красноярске для размещения краевого ОПФР. В результате был заключён контракт на приобретение помещения по завышенной стоимости. Государству причинён материальный ущерб на сумму более 25 млн рублей.

В 2017 году подсудимый, являющийся уже заместителем управляющего краевым ОПФР, оказал пособничество управляющему ОПФР в хищении путём растраты денег, выделенных на приобретение нежилого помещения в Красноярске для размещения УПФР в Ленинском районе города. Был заключён контракт на приобретение помещения по завышенной стоимости. Государству причинён материальный ущерб на сумму 75 млн рублей.

В 2017 году заместитель управляющего ОПФР по краю получил от представителей двух коммерческих организаций взятки в общей сумме 230 тысяч рублей. За это он должен был оказать содействие последним в подписании документов о приёмке и оплате ОПФР выполненных работ по госконтрактам на выполнение работ по капремонту территориальных подразделений.

В ходе следствия подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд приговорил его к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей.

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