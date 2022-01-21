Уфа, , 14:43 — REGNUM 265 детей остались без родительского попечения в 2021 году в Уфе. Об этом 21 января сообщает пресс-служба городской администрации.

Сирота Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США

Сообщается, что 73% из них усыновлены или переданы под опеку. Всего в 2021 году обрели новые семьи 364 ребенка. В настоящее время на учете и сопровождении органов опеки находятся 1729 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 89% из них воспитываются в замещающих семьях.

В Уфе работают шесть учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: социальная гостиница «Подросток», семейный центр «Вместе», три центра содействия семейному воспитанию и дом ребенка. В этих учреждениях сейчас воспитываются 172 ребенка.