Ростов-на-Дону, 21 января, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Военные действия в Донбассе с большой долей вероятности неизбежны. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 21 января высказал директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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"По всей видимости, процентов на 90 война в Донбассе неизбежна. Шансы на мирное урегулирование всё-таки есть, но их немного. Угроза войны носит рукотворный характер. Власти Украины в войне не заинтересованы. По крайней мере, президент Украины Владимир Зеленский и его команда. Войны хотят украинские «ястребы», вроде экс-президента Петра Порошенко, и определенные круги — и военные, и так называемые нацбаты», — отметил собеседник ИА REGNUM.

По словам Эдуарда Попова, о нежелании Зеленского решать вопрос военным путём говорит невиданная доселе реакция на громогласные и многократные заявления президента США Джо Байденом.

«Нежелание Зеленского воевать объясняет невиданный факт, я бы его назвал революционным, — он впервые позволил себе критиковать президента Байдена за то, что тот нагнетает угрозу войны. Это уже второй случай с начала года, когда украинские власти заявляют о том, что Россия не готовит нападение. Всё объясняется очень просто. Зеленский — слабый политик, слабый человек. Его устраивает статус-кво — ни войны, ни мира, вялотекущие боевые действия в Донбассе. И совершенно не устраивает начало большой войны, в которой ему придётся выступить в роли верховного главнокомандующего или, скорее всего, превратиться в политического беженца. Вот этого он точно не хочет, поэтому он осмелился поднять голос против своего хозяина», — подчеркнул эксперт.

При этом развитие событий в Донбассе зависит не от украинских политиков, уверен Попов.

«Украинские марионетки взбунтовались, но они будут делать то, что им прикажут. К тому же у США разветвленная система контроля над Украиной, и они могут руководить процессами параллельно, минуя президента Украины. Поэтому Украину заставляют и втягивают в войну не по приказу верховного главнокомандущего. В большей степени вопрос начала или отсрочки войны зависит не от Зеленского, а от результата переговоров российских и американских дипломатов. Этот процесс рукотворный, и всё зависит от того, воспримут ли в итоге наши предложения американские политики или решат идти путем конфронтации», — заключил Эдуард Попов.