Галич, Костромская область, , 15:30 — REGNUM Швейное предприятие «ФЭСТ-8», учредителем которого является костромской оппозиционер и депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов, стало резидентом территории опережающего развития в городе Галиче. Соглашение об этом было заключено между предпринимателем и администрацией региона, сообщает департамент экономического развития.

ТОР Галич

Напомним, Галич получил статус территории опережающего развития в 2019 году сроком на 10 лет. Одним из главных инвестпроектов города является строительство фанерного комбината Segezha Group, являющейся дочерней компанией АФК «Система». На заводе идут пусконаладочные работы, выпущены первые тестовые образцы продукции. Ещё один резидент ТОР — швейная компания «ОРБИТЕКС». За весь период реализации резиденты вложили в экономику региона более 9,9 млрд. рублей и получили 418,7 млн. руб. льгот по налогам.

Резиденты ТОР получают серьёзные льготы. Так, вместо 30% социальных взносов в Пенсионный фонд, Фонды социального и медицинского страхования за работников по общей системе налогообложения они платят 7,6% в течение 10 лет. Кроме этого, в течение первых пяти лет с момента получения прибыли ставка по налогу на прибыль для них составляет 5% против 17%. Изобретатель Михайлов намерен открыть в городе швейное производство на 20 рабочих мест. До 2028 года в него планируется вложить 15,7 млн рублей. Назвать объёмы налоговых преференций, которое общество планирует получить в ходе реализации проекта, депутат отказался.

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